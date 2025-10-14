El Oncoswim vuelve el sábado en la cuarta edición de la milla solidaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona volverá a nadar contra el cáncer este sábado con la cuarta edición del Oncoswim. El acontecimiento solidario se consolida este año con la cuarta milla solidaria y la segunda edición de la marcha acuática.

El Oncoswim tiene la playa de la Arrabassada como protagonista y es de carácter solidario. Todo el dinero que se recauda va destinado a la investigación contra el cáncer, y por este motivo colaboran la Liga Contra el Cáncer de Tarragona y las Terres de l'Ebre, y la Asociación Española Contra el Cáncer de las comarcas de Tarragona.

La Marcha Acuática empezará a las 8:30 h, y es el segundo año que se realiza. Es un deporte que consiste en caminar con el agua hasta la cintura con una técnica concreta. Desde Marxa Aquàtica Baix Gaià harán una sesión para aquellas personas que se quieran introducir, todo de carácter no competitivo.

Por otra parte, a las 11 h, empezará la travesía y no será de carácter competitivo. De momento, unas 120 personas se han inscrito entre la travesía y la marcha acuática y las inscripciones continúan abiertas hasta el jueves o hasta los 200 participantes. Las personas que no quieran participar en la carrera, pero sí aportar su grano de arena lo pueden hacer a través del dorsal 0. El acontecimiento es organizado por la Associació Aigües Obertes l'Arrabassada en colaboración del Club Natació Tàrraco.