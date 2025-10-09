Marcos Baselga y Pol Domingo, rivales el día de su debut y en su reencuentro

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Este domingo se vivirá un partido especial en el Nuevo Estadio. El exjugador grana Pol Domingo volverá al estadio que fue su casa durante toda una vida con la camiseta del Alcorcón y tendrá que parar al atacante del Nàstic Marcos Baselga. Los dos jugadores guardan un vínculo entre ellos y con el campo, porque los dos debutaron con los equipos de su corazón ahora hace cinco años. El domingo se volverán a encontrar, pero esta vez con los papeles cambiados y el aragonés con la camiseta grana.

Pol Domingo y Marcos Baselga debutaron en el partido de segunda ronda de Copa del Rey entre el Nàstic y el Real Zaragoza disputado el 11 de enero de 2020, duelo que acabó con victoria aragonesa por 1-3. Los dos jóvenes jugadores tuvieron su oportunidad para brillar. En el caso de Pol Domingo, el técnico Toni Seligrat brindó al de la Pobla de Montornès la titularidad en el eje de la defensa. Entonces fue un premio, un reconocimiento su trayectoria en la estructura del Nàstic y los esfuerzos en la Pobla de Mafumet, pero acabó siendo un primer paso por hacerse un lugar en el primer equipo.

Desde aquel partido, Pol Domingo no va de dejar de dar pasos adelante, ganándose la estima de la afición y la confianza de los diferentes técnicos con su esfuerzo y rendimiento sobre el césped. Así fue durante seis años en el primer equipo, hasta que este verano, después de no renovar con la entidad grana, cogió las maletas dirección a Alcorcón donde es titular en la banda derecha.

Marcos Baselga vivió una situación similar. Entonces, el técnico Víctor Fernández recompensó el esfuerzo del punta aragonés con 20 minutos en la Copa del Rey. Además, también llegó a jugar a Segunda División con el primer equipo la misma temporada. Aquel fue el primer paso de un delantero que se tuvo que ganar el sitio con cesiones. Primero al Atlètic Baleares y después en Zamora y Calahorra. Finalmente, su última cesión fue en el Sabadell, antes de rescindir el contrato con el club aragonés el verano del 2024.

A pesar del talento mostrado y su presencia a las pretemporadas del Real Zaragoza, nunca fue considerado para continuar el club y el año pasado continuó su trayectoria en Primera Federación con el Arenteiro, donde brilló con 12 dianas. Eso llamó la atención del Nàstic, aunque el club grana ya tenía en el radar el delantero aragonés desde hace varios mercados de verano.

Ahora, los papeles de Pol Domingo y Marcos Baselga han cambiado completamente. El delantero aragonés se erige como uno de los referentes del Nàstic y ya se ha estrenado en el Nuevo Estadio Costa Daurada. Lo hizo contra el Eldense con un golazo y, al mismo tiempo, se presentó a su afición después de superar una lesión. Desde el día de la presentación con el Nàstic, Baselga ha remarcado que el Nuevo Estadio siempre ha sido especial para él porque estuvo donde debutó en el fútbol profesional, el domingo, lo tendrá de su lado.

Por otra parte, Pol Domingo lo tendrá, por primera vez, en contra. La afición grana segura que lo recibirá con los brazos abiertos, pero una vez que silbe al árbitro, todo cambiará. Cinco años después, la foto entre Marcos Baselga y Pol Domingo se repetirá, pero con nuevas camisetas y nuevos papeles.