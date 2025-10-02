El Nou Estadi podría acoger el amistoso entre Catalunya y Palestina

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic y el Ayuntamiento de Tarragona han ofrecido el Nou Estadi Costa Daurada para acoger el hipotético duelo entre las selecciones de fútbol de Cataluña y Palestina.

Según destacó el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ayer en una entrevista en RAC1, la federación de fútbol de Palestina se ha ofrecido a jugar un partido amistoso con la catalana en noviembre. El día 15 de aquel mes, el país árabe jugará un encuentro con la selección de Euskadi en Bilbao, concretamente en el estadio de Sant Mamés, y ha decidido aprovechar para jugar también con Cataluña. Desde la Generalitat ven el partido con buenos ojos y la Federación Catalana de Fútbol se ha abierto a concretar el partido «si se superan algunos escollos».

En este sentido, tanto el Nàstic como el Ayuntamiento de Tarragona han visto con buenos ojos ofrecer el Nou Estadi como el escenario ideal para el partido y así descentralizar el deporte en Barcelona, trayendo de rebote la selección catalana a Tarragona por primera vez. El partido está cargado de significado, dando apoyo y visibilidad al país árabe y, como destacó el presidente Salvador Illa, convertir el fútbol «en una herramienta de paz» y «denunciar el genocidio del pueblo palestí». Con todo, el estadio grana tiene competidores. Según informó RAC1 la Asociación Palestina de Fútbol ha ofrecido a jugar a Barcelona el 18 de noviembre, concretamente en el Estadio Olímpico Lluis Companys. De momento, todavía no hay una confirmación oficial que el partido se disputará ni el escenario, pero desde el Nàstic y el Ayuntamiento quieren que esté en Tarragona.