El Voleibol SPiSP se pone a prueba hoy contra el Narbonne

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Instercap Asisa Tarragona Sant Pere i Sant Pau continúa hoy su pretemporada. Después de proclamarse campeones de Cataluña el pasado fin de semana, después de dos partidos contra el CN Sabadell y el FC Barcelona, los tarraconenses recibirán esta noche a las 20 horas al Narbonne. El conjunto francés es uno de los históricos del deporte en el país vecino y será un nuevo reto para los cooperativistas en el camino de preparación del inicio de la Superliga, que arrancará este octubre.

Antes pero quedan todavía diversos amistosos por disputar. El sábado, los rojillos recibirán en el UPV Leleman Conqueridor de Valencia y acabará la preparación contra el Teruel. Precisamente, contra el equipo con el que se estrenará la liga.

La mirada en Teruel

Concretamente, Sant Pere i Sant Pau empezará la liga a domicilio el día 25 contra el Pamesa Teruel. El primer partido en el barrio será el 1 de noviembre contra el Soria Voleibol, completando las dos primeras jornadas contra equipos que aspiran a competir por el título. Esta será una buena prueba de nivel para un equipo que se ha renovado este verano con refuerzos de nivel y que tiene el objetivo de luchar por entrar en el play-off. En este sentido, las nuevas incorporaciones serán clave para vivir una buena temporada. Ismael Alomar, el nuevo central de los tarraconenses procedente de Puerto Rico, tendrá que ser una referencia para el equipo. El entrenador Vlado Stevovski trabaja para que el equipo esté a punto.