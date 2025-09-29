Un Traoré excelso no es suficiente para evitar la derrota del CB Salou contra la Huesca (80-93)

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Club Baloncesto Salou cayó ayer delante del LOBE Huesca la Magia (80-93) en el último partido de la Copa España. Un partido muy disputado en que los salouenses fueron liderados por Brehima Traoré (41 puntos), aunque no fue suficiente. Un fatídico último cuarto condenó a la derrota en los de Jesús Muñiz.

Desde buen inicio, el partido arrancó con un ritmo muy intenso. Los ataques superaban las defensas con los dos equipos con buena muñeca desde la línea de tres. Especialmente, Bieshaar, la estrella de la Huesca. Sin embargo, las transiciones de los salouenses eran incisivos con un Martínez que daba buenas asistencias. Así, el primer periodo acababa con uno parcial de 25-22 en un partido muy igualado. Brehima Traoré era el que más puntos anotaba por el Salou, ya fuera desde la línea de tres o en penetraciones. Mientras tanto, la Huesca castigaba con el rebote ofensivo, pero los locales se mantenían firmes y no perdían la cara al partido. Así, la igualdad se mantenía y se llegó a la media parte con un marcador de 45-48. En la reanudación, el equilibrio entre los dos equipos se mantenía. El ritmo alto de juego no daba tregua y las máximas diferencias eran de unos seis puntos después de uno bueno parcial de los aragoneses. Pero los salouenses se mantenían firmes con un Traoré excelso, bien acompañado por Sims y Del Cerro. Con todo, se llegó al final del tercer cuarto con una ventaja de cinco puntos por parte de la Huesca: 64-69. Y el último periodo continuó igual, con uno Huesca que se llevaba rebotes y los aprovechaba, y un Salou que vivía de Traoré.

Fatídico último cuarto

Con seis minutos para el final del partido, una antideportiva dejó la Huesca con una ventaja de nueve puntos. Los aragoneses tenían más piernas en los instantes decisivos y aumentaban la distancia con el paso de los minutos. Los jugadores salouenses notaban el cansancio y tenían dudas al ataque. Unas vacilaciones que la Huesca no tenía y corría al contraataque con solvencia. Eso hacía que el marcador fuera cada vez más contundente. Un resultado que no se traducía con lo que se había visto en el Milán durante casi 35 minutos de partido.

El CB Salou acaba así su pretemporada y arrancará el próximo domingo la liga a Segunda FEB. Lo hará en la pista del Maderas Sorli Benicarló a las 18 horas y buscará volver al camino de la victoria.