Tarragona ya tiene fechas para el Campeonato de Europa de Triatlón 2026: 13 y 14 de junio

El Campeonato de Europa de Triatlón en distancia olímpica que se celebrará en Tarragona en el 2026 ya tiene fechas confirmadas: será el sábado 13 y el domingo 14 de junio, con el Port de Tarragona como epicentro de una cita que reunirá a la élite continental y a miles de triatletas de todas las categorías.

La designación de Tarragona como sede fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de Europe Triathlon, y ahora el anuncio de las fechas marca un nuevo hito en la cuenta atrás hacia un campeonato que combinará las pruebas Élite, Paratriatlón y Grupos de Edad en las distancias Sprint y Estàndard.

En los próximos meses, tanto la Europe Triathlon, FETRI, el Ayuntamiento de Tarragona, la Consejería de Deportes de la Generalitat de Catalunya, la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Federación Catalana de Triatlón trabajarán estrechamente para ultimar los detalles del fin de semana de competición, los recorridos y los horarios de las diferentes categorías Élite, Grupos de Edad y Paratriatlón. Y, próximamente, se irá publicando, en los canales oficiales de la Federación Española de Triatlón, más información vinculada al acontecimiento y al resto de actividades.

Un acontecimiento con proyección internacional

El Campeonato de Europa de Triatlón Tarragona 2026 reunirá a centenares de triatletas de toda Europa y atraerá a miles de visitantes durante el fin de semana de competición. El entorno urbano y marítimo del Puerto de Tarragona será el gran escenario de un acontecimiento que aspira a dejar un legado deportivo y social duradero para la ciudad y para Cataluña.