Triatlón
Tarragona ya tiene fechas para el Campeonato de Europa de Triatlón 2026: 13 y 14 de junio
La designación de Tarragona como sede fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de Europe Triathlon
El Campeonato de Europa de Triatlón en distancia olímpica que se celebrará en Tarragona en el 2026 ya tiene fechas confirmadas: será el sábado 13 y el domingo 14 de junio, con el Port de Tarragona como epicentro de una cita que reunirá a la élite continental y a miles de triatletas de todas las categorías.
La designación de Tarragona como sede fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de Europe Triathlon, y ahora el anuncio de las fechas marca un nuevo hito en la cuenta atrás hacia un campeonato que combinará las pruebas Élite, Paratriatlón y Grupos de Edad en las distancias Sprint y Estàndard.
En los próximos meses, tanto la Europe Triathlon, FETRI, el Ayuntamiento de Tarragona, la Consejería de Deportes de la Generalitat de Catalunya, la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Federación Catalana de Triatlón trabajarán estrechamente para ultimar los detalles del fin de semana de competición, los recorridos y los horarios de las diferentes categorías Élite, Grupos de Edad y Paratriatlón. Y, próximamente, se irá publicando, en los canales oficiales de la Federación Española de Triatlón, más información vinculada al acontecimiento y al resto de actividades.
Un acontecimiento con proyección internacional
El Campeonato de Europa de Triatlón Tarragona 2026 reunirá a centenares de triatletas de toda Europa y atraerá a miles de visitantes durante el fin de semana de competición. El entorno urbano y marítimo del Puerto de Tarragona será el gran escenario de un acontecimiento que aspira a dejar un legado deportivo y social duradero para la ciudad y para Cataluña.