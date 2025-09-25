El Eldense llega invicto a Tarragona en un cara o cruz para Luis César

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El CD Eldense llega mañana a Tarragona invicto en cuatro partidos en lo que será un cara o cruz para Luis César. El entrenador gallego, discutido por los resultados y el juego del Gimnástico, necesita una victoria para silenciar las críticas y mantenerse en el cargo. Otra mala imagen lo puede condenar al despido y delante tendrá un conjunto valenciano que llega en buena dinámica.

El equipo eldense, después de descender la temporada pasada de Segunda División, es cuarto en la clasificación y sólo ha encajado un gol en las primeras jornadas de liga. Precisamente, su solidez defensiva es uno de sus puntos fuertes con una línea de cinco con centrales venidos de fuera. Dario Dumic, bosnio, y Floris Smand, holandés, están fijos en el eje central, acompañados por el catalán Arnau Gaixas. Javi Cabello, el técnico del Eldense que llegó este verano, apuesta por jugar con dos carrilers. La posición a veces la ocupan extremos, como Ibarrondo, o laterales, como Jaime Vallejo o David Ruiz. El entrenador valenciano tiene la duda de si podrá contar mañana con Jesús Clemente, lateral derecho, que arrastra molestias. Hay que destacar que el único gol encajado por el Eldense fue en el campo del CD Teruel en el tiempo de descuento.

Poco gol

Si la defensa es la gran arma del conjunto eldense, el ataque es su asignatura pendiente. Sólo ha marcado tres goles en cuatro partidos, pero les ha sacado provecho con dos victorias. Cabello cuenta con una plantilla joven, pero que cuenta con dos veteranos que remueven el equipo. Estos son Fidel, el número 10, que ocupa la media punta. Ha disputado todos los minutos y viene de jugar en primera con el Elche y en Segunda con el Albacete. El medio del campo grana tendrá que estar encima para evitar que filtre pasadas a la gran amenaza al ataque: Dioni. De veterano a veterano, el delantero malagueño es la referencia de los valencianos y ya ha visto portería esta temporada. Los jóvenes Marco Bustillo y Nacho Quintana son los dos mediocentros habituales en el doble pivote del Eldense.

«Plus de dificultad»

Para el entrenador de los valencianos, la mala dinámica del Nàstic añadirá un «plus de dificultad» al partido. «Esperamos una mejor versión de los grana. Nos equivocamos si miramos la clasificación. Vamos a jugar contra uno de los mejores del grupo y tendremos que hacer un partido muy completo si queremos ganar», expuso a Javi Cabello ayer en sala de prensa. El técnico también mostró la voluntad de llevar la iniciativa al partido desde desde el principio.

La reacción no puede esperar

Con todo, la reacción del Nàstic no puede esperar. El inicio de liga no ha sido bueno y, aunque todavía es muy pronto, si se quiere luchar por el ascenso no se pueden perder tantos puntos. Todo el mundo mirará a la banda, donde César se jugará el puesto, pero eso no tiene que descentrar el equipo, que tiene que mejorar, y mucho, en las dos áreas. Vuelven Morgado y Kaptoum tras sanciónes y podrían tener lugar en el once. Almpanis podría sumar la primera titularidad.