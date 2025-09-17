Juan Francisco Muñoz, nombrado nuevo delegado de la FCF en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federació Catalana de Futbol ya tiene un nuevo delegado territorial en Tarragona. Juan Francisco Muñoz, nacido en Cartagena, pero con toda una vida en la Pobla de Mafumet, consta con experiencia primero, como jugador, y después como directivo del CF Pobla de Mafumet, club en el cual está vinculado desde el 2007.

Muñoz ha tomado el relevo de José Cosano, quien dimitió de su cargo el pasado lunes argumentado «incompatibilidades ideológicas». Ahora, Muñoz coge las riendas de la delegación territorial del fútbol en Tarragona después de que la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol presidida por Joan Soteras lo nombrara en mayoría.

Juan Francisco Muñoz no es un desconocido en el mundo del fútbol tarraconense, de hecho su entrada en la delegación tarraconense fue el 2023 con el inicio de la etapa de José Cosano. Entonces, Muñoz entró como subdelegado para dar apoyo en el trabajo y la comunicación constante con los clubs del territorio.

Ahora, después de la dimisión de José Cosano así como los subdelegados Toni Nieto y Aniceto Galván, se hará cargo del fútbol tarraconense justo en una semana en la cual darán el pistoletazo de salida todas las competiciones territoriales. Este sábado empiezan oficialmente las ligas desde cuarta catalana a la liga Élite, la máxima categoría a nivel catalán. Además, también empiezan las ligas de fútbol femenino.

El directivo es conocido por su implicación en la Pobla de Mafumet. Ha sido vinculado al equipo pobletà desde el 2007, como directivo y, ahora como vocal, defendiendo el fútbol territorial y los equipos de pueblo. Muñoz, que forma parte de la delegación de Tarragona desde el 2023, ya ha empezado a trabajar en el nuevo curso deportivo.