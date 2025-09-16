Tarragona ya tiene fechas para el Campeonato de Europa de Triatlón 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Campeonato de Europa de Triatlón en distancia olímpica que se celebrará en Tarragona en el 2026 ya tiene fechas confirmadas: será el sábado 13 y el domingo 14 de junio, con el Port de Tarragona como epicentro de una cita que reunirá la élite continental y miles de triatletas de todas las categorías.

La designación de Tarragona como sede fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo d'Europe Triathlon, y el anuncio de las fechas marca ahora un nuevo hito para la cuenta atrás hacia un campeonato que combinará las pruebas Élite, Paratriatlón y Grupos de Edad a las distancias Sprint y Estàndard.

El consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, ha señalado que «el fin de semana del 13 y 14 de junio de 2026, Tarragona volverá a situarse en el mapa internacional del deporte. Este será un acontecimiento espectacular que tendrá lugar en nuestra ciudad gracias al trabajo conjunto entre instituciones y entidades. Nos sentimos muy orgullosos de acoger una cita deportiva de esta envergadura que demuestra que Tarragona ya es todo un referente deportivo».

En los próximos meses, tanto la Europe Triathlon, FETRI, Ayuntamiento de Tarragona, la Consejería de Deportes de la Generalitat de Catalunya, la Autoridad Portuaria de Tarragona, la Federación Catalana de Triatlón trabajarán codo con codo para ultimar los detalles del fin de semana de competición, los recorridos y los horarios de las diferentes categorías.

Un acontecimiento con proyección internacional

El Campeonato de Europa de Triatlón Tarragona 2026 reunirá centenares de triatletas de toda Europa y atraerá miles de visitantes durante el fin de semana de competición. El entorno urbano y marítimo del Port de Tarragona será el gran escenario de un acontecimiento que aspira a dejar un legado deportivo y social duradero para la ciudad y para Cataluña.