José Cosano dimite como delegado de la Federación Catalana en Tarragona

El hasta ahora delegado territorial en Tarragona de la Federación Catalana de Fútbol, José Cosano, ha presentado su dimisión después de tres años en el cargo.

Cosano, quien fue concejal en el Ayuntamiento de Tarragona así como presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, destacó en Diari Més que ha decidido renunciar porque «he visto que la idea anacrónica del FCF no es compatible con mi forma de entender el servicio, así que he decidido dimitir.»

José Cosano fue nombrado delegado territorial el mes de marzo del 2022. Según el exdelegado, entró en la Federación «para ayudar y ponerme al servicio de los clubs del territorio» y el mes de mayo de aquel año completó su equipo con Aniceto Galván, Toni Nieto y Juan Francisco Muñoz como subdelegados. De estos, Toni Nieto y Aniceto Galván también dimitieron hace unos días.

Según apuntó Cosano, «la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro que las personas que hemos gestionado el FCF han sido, en todo momento, gente honrada». En este punto, el exdelegado apuntó que esta resolución el defensa porque «hasta mayo de este año he soportado insultos de corrupto de quien creía que la delegación era suya».

Cosano entró a la delegación territorial en el 2022 para suplir a Josep Vives en el cargo. Después de un año, se mantuvo como delegado después de la victoria de la candidatura de Joan Soteras en las elecciones celebradas en febrero del 2023. Desde entonces, el equipo de Cosano ha trabajado en la delegación territorial y, con el paso de los años, según apunta el exdelegado, «he visto poco a poco que era incompatible con mi forma de entender el trabajo. Espero que en el futuro se piense más en los territorios para el beneficio de los clubs».

Ahora, la Federación Catalana de Fútbol trabaja al buscar a un nuevo delegado para coger las riendas del fútbol en Tarragona en una semana en la cual empieza la temporada 2025-2026.