El CV Sant Pere i Sant Pau calienta motores para preparar un curso con objetivos ambiciosos

El CV Sant Pere i Sant Pau echó a andar ayer para afrontar una temporada ilusionante. Hace más de 20 años que el técnico Vlado Stevovski forma parte del club, pero él mismo destacó que «los nuevos retos siempre se afrontan con la mayor de las ilusiones». Y no es poco, ya que este año el club aspira a luchar por los play-off y también a crecer en la grada.

Casi la plantilla al completo asistió ayer a la primera charla de Vlado Stevovski en el pabellón del Serrallo. Solo Ismael Alomar, con compromisos internacionales, y los cubanos Elieser Rojas y Yusnier Morales, que se encuentran gestionando el visado, no estuvieron presentes en la primera sesión. Ilusión, ganas y, sobre todo, mucho trabajo para instruir a un grupo renovado en el método Stevovski. «Tenemos trabajo para adaptar a los nuevos y automatizar las bases, hemos preparado una pretemporada extensa para conseguirlo», aseguraba el tècnic. Los rojillos disputarán hasta ocho partidos antes de empezar la Superliga.

Ya no son los nuevos en la liga, se encuentran donde deben estar y aspiran a más. Stevovski fue claro: «El año pasado mantuvimos una plaza que nunca tendríamos que haber perdido. Este año toca dar un paso más y eso se consigue trabajando».