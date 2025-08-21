La Carrera solidaria de Santa Rosalia ya supera los 200 inscritos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La segunda edición de la Carrera solidaria de Santa Rosalia de Torredembarra ya ha superado los 200 inscritos y sigue sumando participantes. La cita tendrá lugar el 27 de agosto, a las 20.30 h, con salida desde la plaza de Mosén Joaquim Boronat, y la organización hace un llamamiento abierto a todo el mundo a añadirse a una actividad que combina deporte, fiesta y solidaridad.

Esta gran respuesta demuestra la consolidación del acontecimiento dentro de la Fiesta Mayor. Así lo expresa Gerard Recasens, presidente del Ball de Malcasats, entidad organizadora: «Llegar a los 200 inscritos una semana antes nos demuestra que la carrera ya se ha consolidado y que la gente de Torredembarra tiene ganas de correr y ser solidaria. Ahora animamos a todo el mundo a hacer un sprint más y ser muchos más corredores».

La concejala de Deportes, Berta Castells, también anima a la participación y recuerda que se trata de una prueba abierta a todo el mundo: «Esta es una cita que une deporte, cultura popular y solidaridad, y animamos a todo el mundo a participar para hacer crecer todavía más el ambiente de fiesta y compromiso social. Se trata de una carrera popular y se puede hacer tan corriendo como andando».

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web Athletic Events, con un precio de 7 € que incluye el chip de cronometraje. Los dorsales se podrán recoger el mismo día, de 18 a 20.10 h, en la zona de salida.

El recorrido constará de 3,2 km (dos vueltas) por las calles más emblemáticas del casco antiguo: Antoni Roig, plaza de la Font, calle Major, plaza de la Vila, plaza del Castell o calle Santa Rosalia, entre otros.

Todos los beneficios se destinarán a la Fundación La Muntanyeta, dedicada a la defensa de los derechos y a la atención integral de las personas con parálisis cerebral.

La carrera la organiza el Ball de Malcasats de Torredembarra y el Ayuntamiento de Torredembarra, con la colaboración de la Xarxa Santa Tecla y la Fundación La Muntanyeta, y forma parte del programa de actos de la Fiesta Mayor de Santa Rosalia.