Tarragona a punto para celebrar el 41.º Trofeo Sant Magí de ciclismo

Tarragona se prepara para acoger el 41.º Trofeo Sant Magí de ciclismo que se disputará este sábado 16 de agosto a partir de las 11 h en la Rambla Nova. El Club Ciclista Camp Clar recupera este año esta prueba emblemática que vuelve a formar parte del programa oficial de las fiestas de Sant Magí, consolidándose como una cita destacada para los amantes del ciclismo y el deporte local.

La cita es una nueva parada de la Copa Critèrium 2025 y reunirá ciclistas de todas las edades y niveles, desde las promesas más jóvenes hasta deportistas más experimentados, con las categorías élite, sub-23, y máster 30 y 40. El 41.º Trofeo Sant Magí de Ciclismo es una oportunidad para disfrutar del ciclismo en plena ciudad, un acontecimiento que une tradición, deporte y fiesta.