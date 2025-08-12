Ciclismo
Tarragona a punto para celebrar el 41.º Trofeo Sant Magí de ciclismo
La ciudad recupera este año este acontecimiento de la mano del Club Ciclista Camp Clar
Tarragona se prepara para acoger el 41.º Trofeo Sant Magí de ciclismo que se disputará este sábado 16 de agosto a partir de las 11 h en la Rambla Nova. El Club Ciclista Camp Clar recupera este año esta prueba emblemática que vuelve a formar parte del programa oficial de las fiestas de Sant Magí, consolidándose como una cita destacada para los amantes del ciclismo y el deporte local.
La cita es una nueva parada de la Copa Critèrium 2025 y reunirá ciclistas de todas las edades y niveles, desde las promesas más jóvenes hasta deportistas más experimentados, con las categorías élite, sub-23, y máster 30 y 40. El 41.º Trofeo Sant Magí de Ciclismo es una oportunidad para disfrutar del ciclismo en plena ciudad, un acontecimiento que une tradición, deporte y fiesta.