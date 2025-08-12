Marc Casadó aplaude la decisión del Nàstic de cancelar el fichaje de José Calderón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La decisión del Nàstic de hacer marcha atrás al fichaje del polémico lateral izquierdo José Manuel Calderón ha traído muchas reacciones de aficionados y personalidades del mundo del fútbol. De entre todas estas, sobresale una destacada: la del jugador del Barça, Marc Casadó.

El mediocampista, en un comentario al comunicado que el club grana ha publicado en Instagram, ha aplaudido la respuesta del club, después de que gran parte de la afición tarraconense criticara la incorporación de este jugador. Calderón, durante uno directo en instagram en la celebración del ascenso a Segunda División con el Còrdoba, exclamó insultos catalanófobos: «Me cago en los muertos de los catalanas».

Marc Casadó, que ha reaccionado a la decisión grana, vivió de primera mano el conflicto en su momento. Hace dos temporadas, precisamente, estaba en el terreno de juego disputando el ascenso de categoría con el Barça Atlético delante del Córdoba, que acabó ganando el conjunto andaluz.

Parlem también se pronuncia

El patrocinador principal del Nàstic, Parlem Telecom, también ha aplaudido la decisión tomada por la directiva grana. En un tuit, ha asegurado que «celebramos la decisión del Nàstic y su junta directiva después del diálogo mantenido sobre nuestras reservas con respecto a este fichaje». «Hablamos valora que el club haya optado por preservar los valores que club, ciudad, afición y empresa compartimos», ha añadido.

La jornada de hoy ha sido marcada, precisamente, por esta noticia. El anuncio del fichaje de Calderón por el Nàstic ha sobrepasado las 400.000 visitas a Twitter y ha acumulado casi 600 comentarios.