Ibersol CBT ficha el base Jan Campeny

El Ibersol CBT ha incorporado el base Jan Campeny, un jugador de 19 años y 1,98 de altura que las dos últimas temporadas ha defendido la camiseta del CB Salt en la Tercera FEB, la categoría en la que competirán los tarraconenses este próximo año. Campeny es un base alto que destaca por su capacidad atlética y por su verticalidad. La última temporada registró unas medias de 8 puntos, 4,2 rebotes, 2,7 asistencias y 1,4 recuperaciones por partido.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, lo describe como «un jugador con mucho talento y una gran proyección que conoce la categoría, a pesar de su juventud». A nivel técnico, Larramona explica que «domina el juego en transición, es bueno en el 1 contra 1 y en el pick & rollo, es muy agresivo y vertical, pero también destaca en defensa, donde gracias a su físico nos ayudará mucho en los ajustes y también en el rebote defensivo para poder potenciar el juego en transición, que tiene que ser una de nuestras señas de identidad».

El jugador ha manifestado estar «muy contento por la etapa que empiezo en el Ibersol CBT, agradezco mucho que se me dé esta oportunidad, intentaré ayudar al equipo con todo lo que pueda porque alcanzamos nuestros objetivos». Campeny asegura que tiene «muchas ganas de conocer los compañeros, el entorno del Club Bàsquet Tarragona y la ciudad» y de «empezar a trabajar para llegar al máximo nivel de forma al principio de una temporada de la que espero grandes cosas, tanto a nivel individual como colectivo».