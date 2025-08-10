Sandro Portune, del CN Salou, conquista una de las pruebas del Mundial en Francia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Sandro Portune, del Club Náutico Salou, cerró su participación en el Campeonato del Mundo de iQFOiL Youth con buenas sensaciones. El salouense alcanzó la victoria de una de las pruebas del campeonato celebrado en Brest (Francia) y acabó entre los tres primeros en tres mangueras más, colocándose entre los 25 primeros clasificados.

Portune, que fue el único representante catalán de la cita, participó en la modalidad sub-19, donde acabó en 24.ª posición después de completar las 13 pruebas del mundial de un deporte que será olímpico en Los Ángeles 2028.

A pesar de unas condiciones complicadas por la falta de viento, Portune y los dos compañeros de la selección española se colaron entre los 25 primeros de los 150 participantes de 26 países diferentes. Después de conquistar el campeonato de España el pasado mes de febrero y con la experiencia del Mundial en la espalda, Portune continúa su mejora.

El joven windsurfista salouense tiene por delante una concentración con el equipo preolímpico nacional a en agosto y el tercer Mundial este año, después de clasificarse tanto para el campeonato sénior como al juvenil. El Mundial sub-23 será en Portugal el próximo mes de septiembre.