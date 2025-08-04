El Campeonato de España Absoluto, con éxito deportivo tarraconense

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Campeonato de España Absoluto de Atletismo contó con un gran protagonismo por parte de los deportistas tarraconenses durante todo el fin de semana de competición. Ayer, en la jornada de cierre, fue el turno de Mireia López que, después de clasificarse en la final de los 100 metros vallas, acabó consiguiendo la sexta posición.

La gran noticia del deporte local ha sido la plata del reusense Abdessamad Oukhelfen en la final de los 5.000 metros masculina. Thierry Ndikumwenayo revalidó el título, pero el atleta del Baix Camp estuvo bien cerca de llevarse el oro. Mostró su explosividad en un sprint en la recta final que provocó la ovación del público del Estadio Natalia Rodríguez de Tarragona. El sprint lo situó en la segunda posición —al superar a Eduardo Menacho- y lo dejó a bien poco de la primera.

El reusense hizo un tiempo de 13:35,96 y el primer clasificado, 13:35,69. El fondista, después de la carrera, explicó en los micrófonos de Esport3 que el del sábado «era un día para demostrar, aquí en Tarragona que es mi segunda casa. Me conozco bastante bien la pista, porque entreno mucho». Además, después de agradecer a la organización y la ciudad, como buen reusense, concluyó la atención en la televisión público con un «¡Viva Reus!».

Una de las últimas pruebas que se llevaron a cabo en el Campeonato fue la de los 100 metros vallas femenina. Para la afición tarraconense era también una de las más esperadas porque participaba la atleta del CA Tarragona, Mireia López. Después de una buena semifinal en que consiguió la mejor marca personal de la temporada —13,37 según—, cerró la final sexta con un tiempo de 13,48.

Más allá de Oukhelfen y López, el territorio estuvo bien representando con muchos otros atletas. Ayer domingo por la mañana, el torrense Aarón Sola quedó noveno en lanzamiento de peso gracias a una marca de 16,04. Los hermanos Súarez Piza —Marco y Júlia-, de la Riera de Gaià, participaron en los 10.000 metros marcha. En categoría masculina, Marc Suárez tuvo que abandonar la prueba antes de llegar al tramo final y, en categoría femenina, Júlia Suárez acabó en octava posición, gracias a un tiempo de 50:23,81.

Con respecto a las atletas del Club Atletisme Tarragona, Sira Bó acabó undécima en la final de los 3.000 metros con obstàcles, con una marca de 11:31,20 y Laurine Elisa Marimón fue quinta en el triple salto con una marca de 12,81. Finalmente, la también tarraconense Montserrat Montañés —que entrena en el Unicaja Jaén Paraíso Interior- quedó décima en la final de lanzamiento de martillo con un lanzamiento de 53,51 metros.