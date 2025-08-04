Ario Sánchez cae a las puertas del título

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

No ha podido ser. La reusense Ari Sánchez y su pareja Paula Josemaría cayeron ayer en la final del Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1. Se lo dejaron todo hasta el último aliento, pero Gemma Triay y Delfina Brea culminaron una exhibición que las permitió llevarse el título en dos sets y, además, el liderazgo del ranking mundial —que ostentaban hasta el momento la pareja Sánchez-Josemaria.

Sobre el papel, no existía una mejor jornada que la que se vivió ayer. Tanto en categoría masculina como en la femenina, las finales aparejaban a las dos mejores parejas del ranking mundial. La reusense Ari Sánchez y su compañera, Paula Josemaría, —pareja número 1 del mundo— abrieron la última tarde de torneo ante Gemma Triay y Delfina Brea —pareja número dos del mundo. Esta era la sexta vez que se enfrentaban las dos parejas y el histórico no acompañaba a la reusense, porque tan sólo habían podido ganarlas dos veces.

El partido no pudo empezar más igualado. Por la parte de la pareja local, la palista del Baix Camp durante buena parte del primer set, cometió errores sorprendentes de una número dos del mundo. A cada error, sin embargo, Ari Sánchez tenía 4.500 personas que la acompañaban en el Palau d'Esports y que no la dejaban bajar la cabeza. Dicho y hecho, tanto ella como Paula Josemaría consiguieron reponerse de los errores, hasta el punto que el primer set llegó al 5-5.

Durante los primeros diez juegos, hubo imprecisiones en las parejas que tenían que restar que les hacían perder el break. En el undécimo, sin embargo, Triay y Brea consiguieron romper la tendencia. La reusense todavía tuvo tiempo de convertir los errores del inicio de partido en acciones estelares y conseguir forzar el tie-break. Después de tres pelotas de set, las número dos mundiales consiguieron llevarse el primer set.

Una vez llegados a este punto, Sánchez y Josemaría ya tenían el partido muy cuesta arriba y tenían que superar una odisea para poder llevarse el P1. Y el milagro no llegó. La dinámica del segundo set continuó en la misma que la primera. Superadas las dos horas de partido y después de que Ari Sánchez salvara un punto de partido, Triay y Brea consiguieron cerrar el partido en 6-7 y 4-6.

Así pues, llegó el sexto título para la pareja hispanoargentina en este 2025, que no sólo ganaron el P1, sino que también consiguieron desbancar a Ari Sánchez y Paula Josemaría como pareja número 1 del mundo. La reusense y la extremeña no estaban fuera del liderazgo del pádel mundial desde el Italy Major de julio del 2023.