Salen en venta los abonos de las ligas catalanas ACB y Femenina 2025

Del 17 al 21 de septiembre de 2025, Tarragona se convertirá en el epicentro del baloncesto catalán, tanto de categoría femenina como masculina, con la celebración de las Ligas Nacionales Catalanas ACB y Femenina 2025, organizadas por la Federación Catalana de Baloncesto. Los abonos para los 10 partidos previstos ya están en venta en este ENLACE de la web del Ayuntamiento de Tarragona.

El Palau d'Esports Catalunya volverá a ser la sede de la Liga Catalana de equipos ACB que contará con la presencia de Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona y Hiopos Lleida. La competición repetirá la exitosa fórmula presentada la temporada pasada: constará de una fase previa con dos grupos de tres equipos (Grupo 1: BAXI Manresa, Bàsquet Girona y Hiopos Lleida / Grupo 2: Barça, Joventut Badalona y MoraBanc Andorra), que se enfrentarán todos contra todos, en una sola gira, durante los días 17, 18 y 19 de septiembre, con franjas horarias pendientes a determinar por la programación de la Televisió de Catalunya. Los primeros clasificados accederán a la gran Final, que se celebrará el domingo 21 de septiembre, a las 19:30 h, y en directo por Esport3.

Liga Catalana Femenina

Este año, Tarragona y su Palau d'Esports Catalunya también se estrenará como sede de una Liga Catalana Femenina que volverá a adoptar el tradicional formado de Final en Cuatro, a partido único. El vigente campeón Cadí La Seu, ganador en las últimas cuatro ediciones de manera consecutiva, se enfrentará con el Joventut Badalona en una de las semifinales previstas para el sábado 20 de septiembre a las 16 h, mientras que el Spar Girona se medirá con el campeón de la Liga Catalana LF Challenge 2025 en la semifinal de las 12:30 h del mismo sábado. Los dos equipos ganadores disputarán la Final, que se jugará a las 16:30 h del domingo 21 de septiembre. Todos los partidos se emitirán en directo por la Televisió de Catalunya a través de su canal Esport3.

Con respecto a los abonos que salen hoy en venta, el Ayuntamiento de Tarragona y Federació Catalana de Bàsquet ofrecen una oferta exclusiva para grupos de clubs y escuelas federadas. Esta promoción incluye entrada a los 10 partidos (precio aplicable a partir de colectivos con 20 personas) a través de unos descuentos que los federados y federadas tienen que pedir a su club.