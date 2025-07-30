El Ibersol CBT da una ficha del primer equipo a Iker Fernández

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha incorporado el base Iker Fernández como jugador con ficha del primer equipo de cara a la próxima temporada, en la que competerá a la Tercera FEB. Fernández, de 19 años y 1,85, había tenido ficha del sénior B en las dos últimas temporadas, pero ya había estado en dinámica del equipo de Segunda FEB, donde, sobre todo la pasada temporada, ya había tenido minutos en pista de manera habitual.

El jugador de Vilafranca del Penedès proviene de las categorías inferiores del Club Bàsquet Tarragona, al que se incorporó en categoría júnior después de haber pasado por el Club Bàsquet Manresa, entre otros.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, ha valorado muy positivamente «el salto en el primer equipo de un jugador de la casa que ya ha estado en la dinámica en las dos últimas temporadas». Larramona cree que «ahora le llega el momento de consolidarse, y creo que lo puede hacer gracias a su talento».

El técnico enumera las virtudes de Iker Fernández: «Es un jugador con magia, desequilibra en el 1x1, hace mejores a sus compañeros con sus asistencias y es un buen lanzador de tres puntos, aunque creo que en esta faceta todavía tiene margen de mejora».

Por su parte, Iker Fernández se ha mostrado «muy ilusionado por la oportunidad de ser jugador del primer equipo» y asegura que está «preparado para darlo todo y para seguir creciendo como jugador y como persona aprendiendo del entrenador y de los compañeros». Fernández confiesa que «se hace realidad el sueño que tenía desde que entré en el club» y confía en «hacer una buena temporada, tanto individual como colectivamente.»