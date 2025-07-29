Rubén Viñuales: «Tarragona es la capital mundial del pádel»

El alcalde Viñuales con el consejero|conseller de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler; el presidente de Octagon, Joan Cuscó y el jugador Tonet SansJoan Carles Borrachero

Tarragona se ha convertido esta semana en el epicentro mundial del pádel con la celebración del torneo Crupa Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1, una de las citas destacadas del circuito profesional Premier Padel, que por primera vez hace parada en la ciudad.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitado esta mañana el Palau d'Esports Catalunya, en la Anilla Mediterránea, donde se están disputando más de 100 partidos desde el pasado domingo y hasta el 3 de agosto. Durante su visita, Viñuales ha destacado el impacto del acontecimiento: «Esta semana Tarragona es la capital mundial del pádel. El Palau d'Esports se ha transformado totalmente para acoger esta espectacular cita deportiva. Es un lujo ser la sede de este campeonato.»

El alcalde ha reivindicado también el papel de Tarragona como ciudad referente en la organización de acontecimientos deportivos de primer nivel: «Tarragona es una capital deportiva de referencia que cada vez acoge más competiciones de ámbito internacional.»

Al acto también han asistido el consejero de Deportes y Turismo Deportivo, Mario Soler, el presidente de Octagon, Joan Cuscó, y el jugador Tonet Sans. El torneo forma parte del circuito Premier Padel 2025, que cuenta este año con 24 torneos en 16 países, en una clara apuesta para impulsar la expansión del pádel por todo el mundo.