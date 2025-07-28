El Palau d'Esports respira pádel con el Cupra Costa Daurada Tarragona P1

Goñi y Ortega se enfrentaron a los hermanos Meléndez Amaya en el estreno de la pista central.Tjerk van der Meulen

El Palau de Deportes Catalunya de Tarragona acogió ayer la primera jornada del Cupra Costa Daurada Tarragona P1 Premier Padel. En las instalaciones en la Anilla Mediterránea, con tres pistas simultáneas, se pudieron ver desde de buena mañana los partidos correspondientes a la fase previa clasificatoria del torneo.

Por la mañana, fue el turno de la categoría masculina —desde las 8.30 h hasta los voltios de las 17 h— y por la tarde, el de la femenina. La pista central del Palau se estrenó con el encuentro entre las parejas de Aimar Goñi y Mario Ortega y de los hermanos Meléndez Amaya. Además de este partido, entre las tres pistas pasaron quince partidos más de la categoría masculina y ocho de la femenina.

Durante el día de ayer, participaron dos jugadores del Camp de Tarragona, pero ninguno de ellos consiguieron el pase en la siguiente ronda. Por una parte, en categoría masculina, el joven cambrilense Hugo Estébanez-del CTE. Reus Monterols-, acompañado del barcelonés Joaquim Florensa, cayó en dos sets (6-0, 6-1) ante la pareja conformada por Huete Hernández y Arce Simo.

A pesar de la derrota, el cambrilense certificó ayer su estreno en un torneo de Premier Padel con sólo dieciséis años. Por otra parte, en categoría femenina, la tarraconense Ainara Pozuelo y su pareja Sandra Oliveras perdieron ante Marta Arellano y Jana Montes por 2-6 y 3-6.

Hoy, el torneo continuará con la segunda jornada de la fase previa clasificatoria en el Palau d'Esports Catalunya.