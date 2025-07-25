L'Hospitalet de l'Infant acogerá la XVII Carrera Popular este domingo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a través del Área de Deportes, organiza el domingo 27 de julio la XVII Carrera Popular de l'Hospitalet de l'Infant, una de las pruebas más consolidadas del verano deportivo en el municipio.

El punto de encuentro será, como es tradición, el paseo marítimo de la playa del Arenal, en la zona de la Base Náutica, desde donde se dará el pistoletazo de salida a las 20 h. Los participantes podrán escoger entre dos modalidades: una carrera corta de 900 metros (1 vuelta ael circuito pequeño) o una carrera larga, de 4,8 km (4 vueltas al circuito grande).

El objetivo principal de la Carrera Popular es «fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía y disfrutar de una actividad saludable en un entorno privilegiado», según ha recordado la concejala de Deportes, a Yolanda Marqués.

Al tres primer clasificado absoluto de la carrera larga, y el primero y la primera atleta local se los entregará un trofeo; y todos y todas las participantes recibirán un obsequio conmemorativo de la jornada.

Inscripciones

La participación es totalmente gratuita. Les personas interesadas podrán apuntarse el mismo día de la carrera, de 18:15 a 19:30 h, en el punto de salida.

El año pasado, esta actividad reunió más de 350 corredores, convirtiéndose en una auténtica fiesta del deporte popular al aire libre.