El equipo de Swim for ELA atraviesa el estrecho de Gibraltar

Esta vez sí que lo han conseguido. El equipo de Swim for ELA formado por los reusenses Jordi Cervera y Diego Ortega, la morellenca Viki Font y la rierenca Mireia Sánchez consiguieron ayer al mediodía cruzar los 14,5 km que separan el estrecho de Gibraltar.

Después de casi cuatro horas nadando en mar abierto, los cuatro nadadores celebraron este hito que se habían propuesto ya hace años y que todavía no habían podido cumplir a causa del mal estado del mar en las anteriores ocasiones.

Pero esta vez no ha sido nada fácil, como explica Jordi Cervera «ha sido una travesía muy dura porque había olas de casi 1 metro que venían de lado y nos dificultaban avanzar, pero sin embargo lo hemos conseguido, después de 3 horas y 50 minutos hemos llegado y ha sido un momento muy emocionante que dedicamos a nuestro querido amigo Siscu Morell de l'Associació Swim for ELA».

Esta es una de las numerosas iniciativas que propone la organización sin ánimo de lucro Swim for ELA. De esta manera, proponen divulgar y dar a conocer el esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta a las células nerviosas encargadas de controlar los músculos.