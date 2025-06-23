La piscina Sylvia Fontana será el escenario del Campeonato de Cataluña infantil de verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El deporte volverá a ser el protagonista en la ciudad de Tarragona este fin de semana, cuando la ciudad se convertirá en el escenario de dos campeonatos de natación, uno de patinaje de velocidad y una trail y marcha acuática. El primer acontecimiento llegará este jueves 26 de junio y se alargará hasta el sábado 28 de junio y será el Campeonato de Cataluña Infantil de verano de Natación que tendrá lugar en la piscina Sylvia Fontana de la Anilla Mediterránea. La competición, organizada por Tarragona Esports y la Federación Catalana de Natación, reunirá a unos 460 deportistas de entre 8 y 11 años; y se celebró, durante los tres días, de 9 h a 19 h. El acceso para presenciar este campeonato es gratuito.

Este sábado 28 de junio por la mañana, el velódromo municipal en la Anilla Mediterránea, será el escenario de la cuarta jornada de la Liga Catalana de patinaje de velocidad. En el acontecimiento, organizado por los clubs Dojo Tarraco y Patí Fènix, participarán unos 80 deportistas, de mini a máster en categorías federadas y populares.

El domingo por la mañana la piscina Sylvia Fontana se volverá a llenar con la final de relevos con las categorías prebenjamines y benjamines con la participación de más de 1.200 deportistas. El acontecimiento, organizado por Tarragona Esports y la Federació Catalana de Natació, se dividirá en cuatro sesiones según la edad de los nadadores y empezando a las 9.15 h. El acceso por ver en directo este campeonato es gratuito.

También el domingo, la ciudad continuará sumergida en el deporte con la quinta edición del Campeonato de Cataluña Aqua Beach Trail, un acontecimiento que empezará en la playa de la Arrabassada y que contará con dos carreras de trail y una marcha acuática. Este campeonato, organizado por la asociación Marxa Aquàtica Baix Gaià y el Centre Excursionista Arítjol con la colaboración de Tarragona Esports, ofrece una carrera corta de 3.500 metros y una larga de 6.400 metros. Esta competición supone el debut de la temporada y se trata de una modalidad deportiva que combina dos disciplinas: La marcha acuática y las carreras de montaña.