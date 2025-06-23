Oriol Escolano gana la 62.ª Vuelta en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Oriol Escolano, del equipo GR Bikes Grupo El Reloj, ganó la 62.ª edición de la Vuelta Ciclista Internacional Provincia de Tarragona. La prueba, de tres etapas, estuvo muy disputada en todo momento.

En la primera etapa se volvió a los inicios de la Vuelta, donde William Tarin organizó la Copa Grande Hotel Continental, una cita que nació en 1908. Se harán 91,5 km en lo que supone el retorno de la competición en la ciudad de Tarragona, a través de este barrio. Escolano se impuso en la primera etapa, pero Aritz Arruabarrena, que quedó segundo en la general, marcó casi el mismo tiempo en un final igualadísimo.

La Pobla de Mafumet acogió la segunda jornada justo en medio del Camp de Tarragona, con 89,50 km con dos tipos de recorrido con 4 pasos por meta y el final de carrera. En esta ocasión, Carles Juncosa, del equipo Rocauto Omega-Peripherals, fue el vencedor, con siete segundos de de ventaja sobre Alan Martin, del equipo Team CC Palafolls.

Final en Reus

Un año más Reus acogió la última etapa, siempre de la mano con la Vuelta Tarragona. 90 km con el Mercado Central como el epicentro de la salida y llegada de la Vuelta. Roberto Beti, del equipo Rocauto Omega-Peripherals, se impuso en el sprint, perseguido por Escolano y por Joan Font, del Cardedeu Unión Ciclista.

Así, a pesar de sólo ganar una de las tres etapas, Escolano se consagró como el nuevo ganador de la prueba tarraconense. Con respecto a la clasificación por equipos, el Team CC Palafolls-Restaurante el Paller se impuso por 33 segundos de distancia del Rocauto.