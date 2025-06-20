Tarragona acoge el II Torneo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona será la sede del II Torneo de Rugby de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se celebra el sábado con la participación de 12 equipos que competirán en las categorías de rugby femenino, masculino y genuine. Equipos representantes de siete ciudades disfrutarán del patrimonio de la ciudad y también competirán en el formato de rugby 7 entre la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona y el campo de rugby municipal.

El alcalde de Tarragona y presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), Rubén Viñuales, destacó que «200 personas de las ciudades podrán disfrutar de un torneo que defiende los valores de equipo en una competición inclusiva que se desarrollará en un escenario único como es la Anilla Mediterránea». «Tarragona, antigua sede de gladiadores, se convertirá en la arena del mejor rugby», añadió Viñuales, que será el encargado de hacer el servicio de honor mañana a las 9.20 horas en el campo de rugby municipal.

De esta manera, Tarragona toma el relevo de Segovia para organizar este torneo en el que participan equipos masculinos y femeninos de Tarragona, Segovia, Alcalá de Henares, Baeza, Úbeda y jugadores seleccionados de otras ciudades del grupo.

Los partidos serán de 15 minutos y tendrán lugar entre las 9.30 y las 18.30 horas. Con respecto a las finales, estas se harán entre las 16 y las 17 horas y a continuación se entregarán los trofeos, acto en el cual se anunciará qué ciudad acogerá la siguiente edición.

Hoy, los equipos que participarán en el torneo se citarán en el Pla de la Seu para hacer una recepción de bienvenida al pie de la Catedral de Tarragona.

«Nuestro torneo de las seis naciones particular»

En el mundo del rugby, uno de los torneos más importantes es el de las seis naciones, que involucran las seis mejores selecciones de Europa. «Estaría muy bonito que este torneo, que este año hace la segunda edición, se acabe convertido en el nuestro seis naciones particular», destacó el presidente del Club Rugby Tarragona, Óscar Quintela. «Hemos trabajado mucho para que todo salga bien y queremos agradecer tanto al Ayuntamiento por su apoyo como a los equipos que se han desplazado hasta aquí para formar parte de una iniciativa que destaca los valores de cohesión del rugby», añadió.

Durante la jornada del sábado el rugby será el protagonista con partidos entre los equipos masculinos, femeninos y genuine. Después de completar el torneo, Óscar Quintela destacó que «nuestro tercer tiempo particular lo viviremos por la noche en el Camp de Mart con una gran fiesta».