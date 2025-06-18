La Vuelta Internacional en la Provincia de Tarragona, a punto para la 62.ª edición

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Vuelta Internacional en la Provincia de Tarragona llega este 2025 a la 62 edición, con la disputa de tres jornadas de ciclismo entre el viernes 20 y el domingo 22 de junio. Una vez más, la tercera etapa tendrá salida y llegada del Mercado Central de Reus, con la colaboración de la Concejalía de Deportes y Reus Esport i Oci. Esta cita de carretera es puntuablepara la Copa Catalana Master y está organizada por el Club Ciclista Deportivo PromoEvents. La propuesta suma unos 270 km y cuenta con una primera etapa en Sant Pere i Sant Pau, una segunda en La Pobla y la tercera y definitiva en Reus.

Ayer tuvo lugar en Reus la presentación oficial de la 62.ª edición, que contó con la participación del concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, quienmanifestó que «un año más nos sentimos orgullosos de abrir las puertas a los deportistas inscritos en la prueba, los equipos técnicos y los miembros de la organización que estos días harán realidad un acontecimiento deportivo de primera magnitud por la ciudad».

En la primera etapa se busca volver a los inicios de la Vuelta, donde William Tarin organizó la Copa Gran Hotel Continental, una cita que nació en 1908. Se harán 91,5 km en lo que supone el retorno de la competición a la ciudad de Tarragona, a través de este barrio. La Pobla de Mafumet acogerá la segunda jornada justo en medio del Camp de Tarragona, con 89,50 km con dos tipos de recorrido con 4 pases por meta y el final de carrera. Un año más Reus acogerá la última etapa, siempre de la mano con la Vuelta Tarragona. 90 km con el Mercado Central como el epicentro de la salida y llegada de la Vuelta.

La segunda y tercera jornada de la cita se podrán seguir en directo en el canal de YouTube de PromoEvents. La llegada de un acontecimiento deportivo como la Vuelta Ciclista a la Provincia de Tarragona comporta un esfuerzo por parte del municipio que lo acoge. Para hacer atractiva la llegada de cada etapa, la organización todavía esta como una fiesta para todos. La propuesta se recuperó en 2014, después de un paro en 2011 por falta de soporte económico.

La Vuelta Internacional en la Provincia de Tarragona ya cuenta con decenas de inscritos. Las inscripciones cierran este previo a la prueba a las 24 h, aunque hasta el jueves a las 24 h estarán abiertas con un 50% de incremento en el precio. No se admitirán inscripciones a partir de este momento.