Tarragona y Reus serán el epicentro del pádel mundial con la Premier P1 y la FIP Junior Wolrd Cup

Tarragona y Reus se convertirá en el gran escaparate internacional del pádel celebrando dos acontecimientos de primer nivel que situarán el territorio en el centro del mapa deportivo global: la Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1 y la FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus.

Del 27 de julio al 3 de agosto, el Palau d'Esports Catalunya de la Anilla Mediterránea de Tarragona será el escenario del tercer P1 de la temporada en España y el sexto torneo Premier Padel del año en este territorio. Más adelante, del 28 de septiembre al 4 de octubre, Reus acogerá la gran cita mundial del pádel formativo, que reunirá selecciones juveniles de todos los continentes, en el Pabellón Olímpico Municipal, el Club Tennis Reus Monterols y el Aurial Pàdel Mas Sedó.

Los dos acontecimientos, impulsados por el apoyo institucional de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Esports, la Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona, el Ayuntamiento de Reus y Octagon Spain (empresa promotora de ambas pruebas), representa una gran apuesta estratégica por el deporte como motor de promoción territorial, cohesión social y dinamización turística. La Costa Daurada, conocida por su patrimonio, clima y entorno, refuerza así su vocación de sede de grandes acontecimientos internacionales.

«Este es un ejemplo más de como desde el Departament d'Esports impulsamos la organización y la promoción de grandes acontecimientos deportivos de relevancia en el territorio catalán», ha destacado en este sentido el conseller de Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. «El objetivo es descentralizar las grandes competiciones y garantizar que su impacto positivo llegue a todo el territorio, poniendo énfasis en criterios de retorno económico, sostenibilidad y beneficios sociales para las comunidades locales», ha concluido.

La Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1 reunirá, en el Palau d'Esports Catalunya, en las grandes figuras del circuito mundial, encabezadas por Ari Sánchez, referente local. Arturo Coello, Agustín Tapia, Fede Chingotto, Ale Galán, Juan Lebrón, Franco Stupaczuk, Gemma Triay, Delfi Brea, Bea González o Claudia Fernández son algunos de los otros nombres que formarán parte del cartel de lujo que competirá en la Anilla Mediterránea. El acontecimiento atraerá miles de espectadores, generando un notable impacto económico en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio. Las entradas para vivir en directo esta competición saldrán a la venta este jueves 19 de junio a las 12h en www.tarragonapremierpadel.com.

«La ciudad de Tarragona vuelve a confirmar su vocación de capital deportiva, capaz de combinar tradición, modernidad, turismo, cultura y deporte en una sola propuesta», ha manifestado el consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, quién ha subrayado que «esta acción conjunta y de tanto nivel es síntoma de la fuerza del proyecto metropolitano». En este sentido, Soler ha destacado que un acontecimiento «de esta magnitud contribuye al posicionamiento internacional de la ciudad y de todo el territorio; y reafirma la apuesta para acoger citas deportivas de primer nivel en un marco único como el que ofrece la Anilla Mediterránea».

Reus también se vestirá de gala para recibir los y las jóvenes talentos del futuro, siendo la FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus no sólo una competición de máximo nivel, sino también un espacio de aprendizaje, intercambio y convivencia entre las generaciones futuras del pádel internacional. «La celebración de este acontecimiento se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Reus de consolidar la ciudad como destino habitual de turismo deportivo con proyección internacional. El impacto económico, social y deportivo de este encuentro supondrá un nuevo impulso para la capitalidad deportiva de Reus, que en los últimos años ha apostado de manera clara por políticas de promoción deportiva de base», ha manifestado Enrique Martín, concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Reus.

Esta doble cita confirma la capacidad organizativa de la Costa Daurada y su vocación de ser un actor protagonista en la expansión global del deporte. Una región que combina instalaciones de primer nivel, compromiso institucional y una apuesta clara por el deporte como herramienta de transformación y proyección internacional.