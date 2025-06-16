Pablo Rosales, renovado con el CV Sant Pere i Sant Pau y convocado con la selección sub-21

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau se asegura futuro y presente con la renovación de Pablo Rosales. El colocador de 18 años demostró el año pasado su talento en la élite del voleibol y el técnico Vlado Stevovski cuenta con él para ser una de las piezas importantes del equipo del próximo año. Este talento también ha sido reconocido a nivel estatal, porque el cooperativista ha sido convocado por la selección española sub 21.

Rosales fue una de las sorpresas más agradables de la última temporada. No fue un descubrimiento, porque el jugador forma parte del club desde alevín, y su juego lo ha hecho subir peldaños año tras año, sino por su serenidad a la hora de competir entre los mejores. Rosales dio un paso adelante cuando el equipo más lo necesitaba. Con el refuerzo cubano Dayan Torres todavía por llegar, el joven jugador de Sant Pere i Sant Pau se estableció como único colocador y no retrocedió. De hecho, cuando el cubano ya estaba disponible para Stevovski, Rosales todavía pudo rascar minutos de calidad donde demostró ser capaz de competir por la posición.

Ahora, el cooperativista se centrará en su participación en el Preeuropeo con la selección sub-21 entrenada por Carlos Carreño. Rosales se concentrará con el resto de la expedición el 20 de junio en Guadalajara, para prepararse antes de los primeros amistosos que tendrán lugar del 3 al 5 de julio en Abrantes, Portugal. Finalmente, del 11 al 13 de julio, Rosales participará en el Preeuropeo sub-21 en Samokov, Bulgaria. Allí, la selección se enfrentará a Noruega, los Países Bajos y Bulgaria para clasificarse de cara al Campeonato de Europa sub-22 que tendrá lugar el próximo año.

La renovación de Pablo Rosales es el segundo movimiento en una semana del club cooperativista para asegurarse talento de la casa. Poco antes, el receptor Álex Llerena también confirmó su renovación con el club tarraconense. Llerena, de 19 años, cumplirá su quinto año como cooperativista y tendrá una nueva oportunidad de reafirmarse en el primer equipo. De hecho, Llerena también fue una pieza clave cuando el equipo de Stevovski esperaba la llegada de sus fichajes. Se espera que el conjunto cooperativista confirmen más renovaciones en los próximos días.