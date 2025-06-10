El Ayuntamiento de Reus pone a punto las instalaciones del campo de fútbol Reddis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, está llevando a cabo este días tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones del campo de fútbol municipal Reddis con una inversión de unos 56.000 euros. Esta intervención, que supone toda una puesta a punto de la instalación, forma parte del plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales.

Las intervenciones programadas, que se iniciaron hace unas semanas y finalizarán en breve, se han concebido priorizando una mejora de las condiciones de seguridad y funcionalidad de la instalación. Les tareas incluyen la sustitución y reparación de los elementos del terreno de juego, una mejora de la confortabilidad de la instalación (duchas, lavabos..) y la zona de público y la reforma de los espacios perimetrales y de jardinería.

La actuación forma parte del plan de reparación y mejora integral de las instalaciones deportivas de la ciudad que ha implantado mejoras en el Estadio Municipal, en el campo de fútbol de Mas Iglesias, en la Pastoreta y los poliligeros. «Con estas actuaciones trabajamos en la mejora continua de las instalaciones con el fin de asegurar las mejores condiciones de uso posibles y fomentar la práctica deportiva en la ciudad», ha manifestado el concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín.

En concreto, las intervenciones que se están llevando a cabo incluyen los dos campos de juego, el de fútbol 7 y el de fútbol 11.