Reus acoge la salida de la marcha ciclista Reus-Alhama de Aragón

La marcha ciclista Reus-Alhama de Aragón, que este año celebra su 11.ª edición, ha salido esta mañana de Reus camino de la localidad aragonesa. Medio centenar de ciclistas no han faltado a la cita anual que une Reus con este municipio de la comarca del Alto Jalón. La edición de este año de la Reus-Alhama, organizada cn el apoyo de la concejalía de Salud y Deportes y Reus Esport y Ocio, se disputa del 5 al 7 de junio.

La prueba tiene un recorrido distribuido en tres etapas: Reus – Belchite; Belchite – Calataiud; y Calataiud – Alhama de Aragón. La etapa del 7 de junio es la principal novedad de este año ya que por primera vez llegará al Alto Jalón por la vertiente soriana.

La marcha Reus-Alhama, impulsada por vecinos de Reus nacidos en Alhama, se ha convertido en un acontecimiento muy esperado para un buen grupo de ciclistas aficionados, a muchos de ellos con raíces aragonesas, que han hecho de esta cita todo un clásico del calendario y un verdadero acontecimiento social en la zona, ya que además de disfrutar de este deporte, aprovechan para disfrutar de los paisajes y para recuperar sus raíces.