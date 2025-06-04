Todo a punto para que Reus reciba la etapa inaugural de la 2.ª Vuelta Ciclista Femenina en Cataluña

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Vuelta Ciclista en Cataluña ya lo tiene todo preparado para la disputa de su 2.ª edición femenina, que vivirá su etapa inaugural este viernes, 6 de junio, con una etapa de media montaña entre las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona: desde el Perelló hasta la ciudad de Reus. La llegada de la prueba a la ciudad tendrá lugar por la tarde, en torno a las 17.50 horas, por la carretera de Montblanc, justo delante del instituto Gabriel Ferraté.

Reus formó parte del recorrido de la Vuelta en Cataluña por primera vez en la 5.ª edición de la carrera. Desde entonces, han sido 29 ediciones en que ha sido final de etapa. Ahora sin embargo, lo hará por primera vez de la vuelta femenina.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ha expresado el apoyo del consistorio al deporte en femenino y ha puesto de manifiesto «la vinculación de la capital del Baix Camp al ciclismo, un deporte que nos ayuda a posicionar como ciudad acogedora de grandes acontecimientos deportivos y que nos sirve de escaparate de nuestra oferta cultural y comercial».

Etapa inaugural

Las ciclistas superarán el terreno ondulado del interior de la Costa Daurada en una etapa de 114 kilómetros con más de 1.600 metros de desnivel acumulado. Los puertos puntuables del Coll de Porrera y el Coll de Alforja (2.ª categoría) harán la primera selección antes de la llegada a la capital del Baix Camp.

Esta 2.ª Vuelta en Cataluña, que se vivirá entre el viernes 6 y el domingo 8 de junio, reunirá por tierras catalanas a un piloto de cerca de 120 ciclistas de 18 equipos, entre los cuales cuatro equipos de la primera división mundial, UCI Women's WorldTeams (FDJ-Suez, Team Visma-Lease en Bike, Movistar Team y Human Powered Health), dos UCI Women's ProTeams (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi y VolkerWessels), además de siete equipos internacionales UCI Women's Continental Teams y cinco equipos de categoría nacional, entre los cuales la selección catalana y los catalanes Massi-Baix Ter y EC Mataró-Skoda Mogadealer.