Alcaine-Puigdevall y Cortés-Gavaldà, campeones de España de Veteranos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Eusebi Alcaine y Miquel Puigdevall (+60) y David Cortés y Òscar Gavaldà (+45) fueron las parejas tarraconenses que se proclamaron campeonas de España el último sábado en el final de una semana de tenis de máximo nivel en el territorio. Durante los últimos días, más de 800 deportistas se reunieron en las instalaciones del Club Tennis Tarragona y el Club Tennis Reus Monterols para participar en el 53.º Campeonato de España de Veteranos 2025, un acontecimiento que, según los organizadores, «ha superado todas las expectativas deportivas, organizativas y sociales».

En este torneo dos parejas del territorio pudieron dejar el trofeo en las dos ciudades. Por una parte, Eusebi Alcaine y Miquel Puigdevall, deportistas del Club Tennis Tarragona, se coronaron campeones de la modalidad +60 en las pistas de su club. La pareja tarraconense lo hizo por la vía rápida ganando por 6-0 y 6-0 a la pareja formada por Dueñas-Matas. Los tarraconenses avanzaron sin muchos problemas en el cuadro, formando una pareja letal que se quedó con el título merecidamente.

David Cortés y Òscar Gavadà, campeones +45 en el CTE. Reus Monterols.CTE. Reus Monterols

Por otra parte, David Cortés y Òscar Gavaldà brillaron en las instalaciones del Club Tennis Reus Monterols. Los miembros del equipo reusense ganaron en la modalidad de dobles +45 después de imponerse con autoridad a los tarraconenses Joan Cardona y Mario Toribio por 6/1 y 6/3. Además, Gavaldà también se abrió camino en la modalidad individual, llegando hasta las semifinales.

Con respecto al club reusense, también destacaron Albert Rius y Sílvia Torné, que consiguieron el subcampeonato en la modalidad de doblas mixtos +45, así como la pareja formada por Juan Carlos Muñoz y Daniel Aiguadé, subcampeones de dobles masculino +30. En el caso del Club Tennis Tarragona, el club hizo mención especial para Mariona Puig, que llegó a la semifinal de la categoría individual +50 femenino.