Tarragona y Reus han vivido una semana excepcional de tenis y convivencia con la celebración del Campeonato de España de Veteranos y Veteranas 2025. Del 24 de mayo al 1 de junio, las ciudades han acogido a más de 800 deportistas venidos de todo el Estado, en un acontecimiento que ha convertido la zona en el epicentro del tenis veterano español.

Organizado conjuntamente por el Club Tenis Tarragona y el Club Tenis Reus Monterols, el torneo ha sido un éxito rotundo, superando todas las expectativas tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y social. La competición ha ido mucho más allá de la rivalidad a las pistas: ha sido una auténtica fiesta del tenis, con reencuentros emotivos, homenajes y un ambiente de compañerismo que ha dejado huella entre participantes y público.

Un impulso para el turismo local

El impacto del torneo se ha hecho notar en ambas ciudades. Con centenares de jugadores y acompañantes alojados en Tarragona, Reus y poblaciones vecinas, la actividad en los hoteles, restaurantes y comercios ha sido intensa durante toda la semana. El certamen ha contribuido a posicionar todavía más Tarragona como destinación deportiva y turística de referencia, con muchos visitantes destacando la belleza de la ciudad, la calidad de las instalaciones y la calidez de la acogida.

Gran participación local y triunfos destacados

El Club Tenis Tarragona ha tenido una presencia relevante al campeonato, con una destacada participación de socios y socias como Patrick James Mangan, Nacho Escudero, Miquel Ramos, Sergi Martí, Diego Pérez, Agustí Pujol, Agustí Pujol Niubó, Ricardo Closa, Paco Díaz, Chari Lora, Núria Trilla, Sergi Valeriano, Isabel Tabueña, Paco Ramírez, Jesús Abascal y Rafa Tous.

Especial mención merece Mariona Puig, semifinalista en la categoría individual +50 femenino, y Eusebi Alcaine, que, formando pareja con Miquel Puigdevall, se ha proclamado campeón de España en dobles +60 masculino. También ha brillado Carlos Costa, exnúmero 10 del ranking ATP y reciente campeón del mundo, que ha confirmado su gran estado de forma, con el título nacional en la categoría individual +60.

Organización ejemplar y reconocimiento institucional

El éxito del torneo ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de los dos clubs organizadores, que han trabajado con coordinación y compromiso para ofrecer un acontecimiento impecable. Tanto el Club Tenis Tarragona como el Club Tenis Reus Monterols han expresado su satisfacción por la excelente acogida del público y el apoyo recibido por parte de la Real Federación Española de Tenis (RFET), las instituciones y los patrocinadores.