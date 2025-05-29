Berni Álvarez defiende el papel del deporte «en la socialización de las personas con discapacidad»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, volvió a pisar ayer el parquet del pabellón del Serrallo de Tarragona, pero esta vez por una experiencia completamente diferente. El conseller se puso en la piel de una persona ciega jugando a baloncesto a ciegas y también en silla de ruedas en el marco de las actividades de la Semana del Grupo Social ONCE en Cataluña.

El conseller, que fue jugador de baloncesto con el CBT, con los ojos tapados con un antifaz o con gafas de simulación, ha experimentado en primera persona como sería practicar este deporte siendo ciego total o teniendo baja visión. Junto con ex jugadores del Club Baloncesto Tarragona, ha intentado encestar tiros libres sin ver nada, y también lo ha intentado desde una silla de ruedas. Unas actividades que Álvarez destacó que «te hacen darte cuenta de cómo es de difícil una vida con estas dificultades y la concienciación que hace falta para intentar ayudar al máximo posible».

Berni Álvarez apuntó también que el Departamento de Deportes está elaborando el Plan Catalán del Deporte Adaptado, un campo «donde hay mucho margen de mejora y donde tiene que ayudar a la colaboración publicoprivada». Y ha añadido que el Departamento trabaja con el Comité Paralímpico Español para «encontrar más recursos para las federaciones a fin de que lleguen a un alto nivel de competición». En este sentido, también defendió el papel del deporte «en la mejora de la salud mental y la socialización de las personas con discapacidad».

El acto ha contado con la participación de Josep Vilaseca, director del ONCE en Tarragona; Arantxa Vallespí, subdirectora del ONCE Tarragona; Rafi Pérez, vicepresidenta del Consejo Territorial del ONCE en Cataluña, y afiliados y afiliadas de la ciudad. Además, también estuvo presente la presidenta del Club Baloncesto Tarragona, Núria Grados, que entregó una camiseta con el dorsal 11 y el nombre ONCE a Josep Vilaseca.

Por su parte, Vilaseca, afirmó que «compartimos con todo el mundo nuestro espacio para visibilizar nuestro día a día. Os invitamos a visitarnos y sumar esfuerzos por hacer a una sociedad más inclusiva, igualitaria y humana,» concluyó. Esta actividad ha formado parte de las actividades de la Semana del ONCE que tienen lugar desde el 26 al 31 de mayo.