El TSJC valida la elección de Joan Soteras como presidente de la FCF

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado Joan Soteras como presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) después del recurso contencioso-administrativo contra él y su junta directiva por supuestas irregularidades a las elecciones de febrero de 2023. No obstante, Soteras y otros directivos están investigados penalmente en un juzgado de Sabadell por la posible falsificación de firmas en aquel mismo proceso electoral. El candidato opositor Joan Josep Isern impugnó las elecciones ante el Tribunal Catalán del Deporte porque la junta directiva de Soteras estuvo presuntamente durante 16 días ocupando ilegítimamente el cargo y haciendo uso de esta posición de dominio para realizar la campaña electoral.

El TSJC ha resuelto que «tanto el señor Soteras como los componentes de su candidatura cumplieron los requisitos estatutarios para ser proclamados candidatos, en particular, y en aquello que ahora importa, los miembros de esta candidatura que eran directivos dimitieron antes de empezar el plazo de presentación de candidaturas».