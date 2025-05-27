El año redondo del CV Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha cerrado un curso para el recuerdo en la historia del club del barrio tarraconense. El ascenso del sénior femenino a Primera Nacional y el del Sénior B a Segunda Catalana suman dos celebraciones más a la de la permanencia conseguida por el primer equipo masculino en la Superliga 1, la máxima división estatal. La temporada no se ha acabado para las categorías inferiores, que siguen luchando para sumar más trofeos en las vitrinas del equipo rojillo, pero ya ha sido un año para enmarcar.

Al principio de la temporada el CV Sant Pere i Sant Pau se fijó dos objetivos claros. El primero era la permanencia en la recientemente conseguida Superliga 1, un reto que no fue nada fácil en tanto que el club del barrio tarraconense era –y es– el equipo con el presupuesto más bajo de toda la liga.

Con un equipo lleno de talento de la casa y con los refuerzos provenientes de más allá del Atlántico –que tardaron meses en llegar por problemas burocráticos– el equipo de Vlado Stevovski alcanzó con cierta comodidad la salvación en la categoría. De hecho, incluso cerró la temporada con opciones de alargarla entrando al play-off, pero, finalmente, no fue posible.

Manacor , territorio ‘ rojillo ’

La permanencia fue todo un éxito que se celebró en el pabellón como si fuera un título. Uno de los partidos más importantes para conseguir este hito fue la victoria a finales del año 2024. Entonces, el conjunto de Vlado Stevovski ganó a domicilio por 1-3 al segundo clasificado, el CV Manacor. Esta fue una victoria diferencial que los rivales por la permanencia no igualaron.

Precisamente, el destino hizo de Manacor un territorio rojillo. El equipo femenino entrenado por Eduardo Sánchez recorrió un camino largo para alcanzar el ascenso de la categoría. El objetivo era subir a Primera Nacional, la tercera categoría estatal, pero desde la entidad eran conscientes de la limitación que ofrecía un plantel joven y poco experimentado.

Con todo, el talento inherente hizo crecer al conjunto semana a semana, quemando fase tras fase hasta conseguir el billete en Manacor. El club tarraconense pidió ser anfitrión, pero tenía que estar en sus islas. De nuevo, la clave fue vencer al CV Manacor. Las de Eduardo Sánchez superaron al anfitrión para alcanzar la clasificación matemática a semifinales. Finalmente, el sábado se culminó con el ascenso de categoría.

El mismo sábado, en el pabellón Sant Pere i Sant Pau, el sénior B entrenado por Nenad Dimitrieski alcanzó el ascenso a Segunda Catalana superando por 3-0 al CV Llinars. Este equipo de nueva creación tiene el objetivo de escalar posiciones hasta llegar, como mínimo, a Primera Nacional para poder dar salida a los jugadores de plantel y que sirva como un primer paso antes de dar el salto inmenso a Superliga.

Tres celebraciones de tres éxitos que se suman a los pequeños triunfos de las categorías inferiores. Todo suma un año redondo merecido por el trabajo hecho.