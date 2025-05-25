El CV Sant Pere i Sant Pau femenino celebra el histórico ascenso a Primera Nacional

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau Femenino es equipo de Primera Nacional. El conjunto entrenado por Eduardo Sánchez hizo historia el último fin de semana alcanzando el ascenso a la tercera categoría estatal de voleibol, un hito que a principios de temporada era un sueño bog y lejano que se ha hecho realidad gracias al buen rendimiento a la fase de promoción.

El conjunto cooperativista llegaba como tapado en el grupo de la muerte, entre campeones de otras regiones y el anfitrión, pero enseguida se hizo notar dando un golpe sobre la mesa. El equipo joven tarraconense, en el cual la más veterana tiene 27 años, transpiraba ilusión y talento y se presentó con un 3-0 viernes contra el CV Sedaví. Fue un partido rápido en el cual las tarraconenses no dieron ni una opción al rival valenciano.

Este primer triunfo era la clave que el técnico Eduardo Sánchez remarcó que era necesaria en la previa. El triunfo daba seguridad a las cooperativistas a afrontar el duelo contra el CV Manacor con una red de seguridad que les daba una oportunidad más en caso de perder. No fue necesaria. El CV Sant Pere i Sant Pau enseñó los colmillos y acabó mordiendo al anfitrión.

El partido llegó al quinto y definitivo siete y las rojillas sudaron para llevárselo. Este se alargó hasta el 28-30 cuando, en condiciones normales, tendría que haber acabado a los 15 puntos. Las de Eduardo Sánchez están acostumbradas a vivir estos escenarios.

De hecho, a la liga regular acabaron un siete a los 40 puntos. Las rojillas remaron de lo lindo hasta que acabaron doblegando el esfuerzo de las locales por sumar una victoria que los clasificaba a las semifinales, la lucha para el billete del ascenso a Primera Nacional.

Rival conocido

La derrota del sábado por la mañana contra el Molina Voley dejaba a las tarraconenses como segundas clasificadas, así que a las semifinales esperaba el Volei Sant Just.

La rivalidad contra el equipo catalán ha marcado todo el curso. En el primer duelo de liga acabó con derrota tarraconense por 3-0, pero las rojillas contestaron ganando el partido en el pabellón Sant Pere i Sant Pau por 3-2. A la final de la fase catalana, el Sant Just se impuso de nuevo por 2-3.

El destino volvió a unir a los dos equipos, pero las de Eduardo Sánchez estaban preparadas. Les tarraconenses superaron a sus rivales acérrimas con convicción para alcanzar el ascenso. 25-22, 26-24, 21-25 y 25-18 par estallar la euforia en el pabellón Bernat Costa de Manacor. La emoción se desató sobre la pista con unas jugadoras eufóricas que pronto pudieron celebrarlo con la delegación cooperativista que las acompañó.

Fiesta en Sant Pere i Sant Pau

Aunque cayeron por 3-1 en la final simbólica contra el Manacor, la fiesta las esperaba en el pabellón de Sant Pere i Sant Pau. La afición recibió a sus heroínas para felicitarlas para hacer del sueño una realidad y dejar claro con un gran grito unánime que son jugadoras de Primera Nacional.