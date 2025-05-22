La piscina Sylvia Fontana acoge el Campeonato de Cataluña de Waterpolo Infantil

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània acogerá, este fin de semana y por primera vez, el Campeonato de Cataluña de Waterpolo Infantil Mixto, un acontecimiento organizado por Tarragona Esports y la Federació Catalana de Natació que reunirá a 160 deportistas de diferentes clubs catalanes. El acontecimiento tendrá lugar tanto sábado como domingo de 9 a 19.30 horas y finalizará cerca de las 21 horas del mismo domingo con la entrega de premios. El acceso para poder vivir en directo la competición es gratuito.

La Anilla Mediterránea de Tarragona se volverá a llenar de actividad este fin de semana acogiendo, también por primera vez y en el pabellón de Campclar, la octava edición del Diverbasket. Es el torneo de final de temporada organizado por MNSports y dirigido a categorías femeninas y masculinas júnior, cadete, infantil, preinfantil, mini y premini; que tendrá lugar este sábado 24 de mayo de 9 a 20 horas.

También este sábado (de 16 a 20 horas) y el domingo (de 9 a 14 horas), el Palau d'Esports Catalunya será el escenario del XI Torneo Futsal Cup, una competición que llega por segunda vez a la Anilla Mediterránea, que también se juega en otras instalaciones deportivas del territorio y que espera reunir además de un millar de deportistas procedentes de más de 100 equipos de todo el Estado español con categorías desde prebenjamines hasta sénior.

También por primera vez y desde este pasado miércoles hasta el próximo 30 de mayo, el Palau d'Esports Catalunya se convierte en la pista de entrenamiento de un equipo nacional de gimnasia rítmica, concretamente en el de la selección nacional rítmica de Lituania.

Por otra parte, este fin de semana, en los clubs Tennis Tarragona y Tennis Reus Monterols, se disputará la 53.ª edición del Campeonato de España de Tenis de Veteranos. El torneo, en el que colabora el Ayuntamiento de Tarragona, acogerá, entre las dos ciudades, a más de un millar de participantes en diferentes categorías sénior.