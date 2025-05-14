Medio centenar de tenistas disfrutan del Memorial Gerard Gibert-Vopak Terquimsa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cerca de medio centenar de tenistas de capacidades diversas disfrutaron el último domingo en el Memorial Gerard Gibert, 10.º Torneo de Tenis Adaptado Vopak Terquimsa que tuvo lugar en las instalaciones del Golf Costa Daurada.

Fue una jornada llena de compañerismo en el cual, un año más, contó con el apoyo de Vopak Terquimsa. La competición se ha dividido en cinco categorías en función de la habilidad de cada participante: avanzado masculino, avanzado femenino, medio mixto y destreza. Los diferentes jugadores han conseguido una medalla al esfuerzo realizado durante toda la jornada. Los equipos participantes han sido Asociación Pádel amb Tu, La Mar Blava, Temps de Lleure Rubricatus, Federación ACELL-Special Olympics, Asociación La Muralla y Club SOLC-Golf Costa Daurada.

Al acabar el acontecimiento ha tenido lugar el acto de entrega de premios que ha contado con la presencia de Estefanía Serrano, representante territorial de la Consejería de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Pere Valls, presidenta del Consejo Deportivo del Tarragonès, Eduardo Sañudo, director general de Vopak Terquimsa y Xavi Pueyo, director del Golf Costa Daurada, entre otros.

Por otra parte, el torneo también rindió homenaje a la familia de Gerard Gibert con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de su figura.