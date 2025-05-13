El Riudoms Rebels revalida el título de campeón de liga

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Los Riudoms Rebels revalidaron como el mejor equipo de la Liga Catalana después de superar en el Argentona Bocs por 0-13 a la final disputada el último domingo al Campo Municipal Reddis de Reus.

Rebels y Bocs chocaron en una final muy igualada en la cual la defensa riudomenca fue decisiva. «Pienso que fue un partido redondo. Dominamos bien, fuimos contundentes y no dimos ninguna oportunidad a los rivales, aunque hubo alguna acción de riesgo que salvamos» explicó Airald Balanyà, jugador y presidente de los Rebeldes. Marius Filip rompió el partido anotando el único touchdown después de interceptar una pelota en la zona de anotación rival. Sergi Güibas, kicker del equipo, puso el 0-13 final después de anotar dos field goals, dos chutes entre los palos.

El otro destacado fue Adrià Solís. El jugador-entrenador de los Rebels fue el MVP del partido después de anular cualquier intento de reacción de los Bocs interceptando una pelota a la zona de anotación riudomenca. «Lo más curioso es que Solís es un jugador de ataque, pero uno de los defensores pidió el cambio y entró él sólo por una jugada», destacó Balanyà.

Con el triunfo, el Riudoms Rebels suma dos campeonatos consecutivos, una gesta que «nos añade presión porque todo el mundo nos querrá ganar. Pero eso nos halaga porque somos un club modesto con mucho corazón y sentimiento. Ganar equipos como los Bocs, con más de 30 años de historia es todo un orgullo», subrayó Balanyà. Ahora, el camino natural sería el ascenso a Serie B, la segunda división estatal, pero desde el club prefieren no dar el salto: «Todavía no es el momento, ahora toca seguir creciendo y aumentando la base, consolidar así el proyecto que nació como una familia». De momento, dos triunfos es señal que Riudoms está en muy buen camino.