Martina Fuster y Gerard Mangrané ganan la Trail

Momento de la salida de la 4.ª Trail Tarragona en la playa de la Arrabassada.El Perfil Bueno

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Martina Fuster y Gerard Mangrané fueron los grandes ganadores de la cuarta edición de la Trail Tarragona que se celebró ayer. Un total de 352 personas participaron en la a carrera de montaña organizada por Tarragona Esports y el Club Excursionista Trail Tarraco que recorrió el litoral y la anilla verde de la ciudad.

La cita deportiva, con salida y llegada desde la playa de la Arrabassada, ofreció la modalidad Trail y la carrera corta, que también se puede hacer caminante, llenando de deportistas el litoral y la anilla verde de Tarragona. Del total de participantes, 175 apostaron por la modalidad Trail y el resto, 172 escogieron la carrera corta.

En el general masculino, Gerard Mangrané, atleta independiente, fue el más rápido completando el recorrido de 20 km con un tiempo de 1h30’37''. Oriol Ferré (Sphere-Pro) y Sergio Domínguez (Run Toni Flores) completaron el podio.

Con respecto a la carrera femenina, Martina Fuster fue la más rápida de la Trail con un tiempo de 1h54’32''. Poco más de un minuto después atravesó la línea de meta al atleta del club organizador CE Trail Tarraco, Laura Sanvisens, que alcanzó la plata. Mari Carmen Cano (Independiente) cerró el podio con la tercera posición. Entre las cinco categorías que se competía a la TraiL Tarragona, Pau Nomdedeu ganó la sub-23, Kai Langel el veterano masculino y Manuel Crespo y Marta Poy el Màster.

La entrega de trofeos tuvo lugar en la playa de la Arrabassada, en el punto de salida y de llegada de los dos circuitos donde se ha dado por acabada la 4.ª edición de la competición.