Javier e Iván Bouza ganan el Catalunya-Costa Daurada Legend

El equipo coruñés formado por Javier Bouza e Iván Bouza se proclamaron campeones del 9.º Rally Catalunya Costa Daurada Legend. Los gallegos, con su Ford Escort RS 1800, fueron los más rápidos por las carreteras tarraconenses en una competición puntuable para los campeonatos de España y Cataluña.

El rally se iniciaba el viernes en Salou en una primera etapa con dos pasadas en el tramo La Mussara-Castillejos (22,511 km), una diurna y otra de nocturna. En la primera de ellas se producía un empate en la primera posición entre Alejandro Dude-Daniel Muntadas (BMW M3) y Javier Bouza-Iván Bouza (Ford Escort RS), por lo cual en este momento el liderazgo en la provisional de la carrera lo ocupaban los dos equipos.

Imagen del podio del 9.º Rally Catalunya Costa Daurada LegendJordi Ramírez

En la pasada nocturna, los gallegos Bouza conseguían un extraordinario crono en solitario, ni más ni menos que 40'4'' más rápidos que su inmediato perseguidor, el equipo grande canario formado por Antonio Afonso-Jonay Miranda (Mitsubishi Lancer Evo V). De esta manera acababa la primera etapa con Bouza-Bouza líderes con 59'3'' sobre Afonso-Miranda y 1'01'' sobre Dude-Muntadas.

La jornada del sábado lo han compuesto dos pasadas a tres tramos: La Teixeta (14,721 km), El Lloar–La Figuera (12,861 km) y Falset–Porrera (7,530 km). El conjunto gallego supo gestionar su ventaja con sus competidores para alzarse como campeones durante la tarde a la plaza de la libertad de Reus, dejando en Dude-Muntadas según.