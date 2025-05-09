El Riudoms Rebels, preparado para revalidar la corona en Reus

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La fiesta del fútbol americano llega al Municipal Reddis de Reus el domingo para coronar nuevo campeón de la Liga Catalana. Este será el escenario donde el Riudoms Rebels buscará hacer historia y sumar su segundo título revalidando la corona contra los Argentona Bocs.

El fútbol americano ha encontrado un espacio donde crecer en el Baix Camp con el Reus Imperiales y el Riudoms Rebels. El conjunto riudomenc ganó el derbi por 7-6 en las semifinales y se ganó el puesto a la disputa del título el domingo a las 12 horas. «El club nació como un last dance», explicaba a Diari Més Airald Balanyà, presidente y jugador del Riudoms Rebels.

«Queríamos jugar un último año este deporte que tanto nos apasiona y Riudoms nos abrió las puertas. Eso fue el 2018 y, poco a poco, fue creciendo año tras año. Empezamos con un equipo de 21 jugadores y ahora tenemos 37. Además, en Cambrils empezamos a tener un equipo base», destacó. Balanyà ve la final también como una oportunidad de dar visibilidad a un deporte poco conocido en la demarcación, pero arraigado en el Baix Camp: siempre invitamos a todo el mundo a probar. Es un deporte apto para todos los cuerpos y se respira un ambiente de hermandad increíble».

El domingo se verá la reedición de la final del año pasado, que salió con los Rebeldes como campeones. Esta temporada sólo hemos perdido un partido y fue, precisamente, contra el Argentona Bocs. Con todo, tenemos confianza, porque el año pasado ya repetimos la fórmula y ganamos el partido importante», destacaba Balanyà. El presidente del Riudoms Rebels subrayaba que «nuestro punto más fuerte es la defensa».

En el fútbol americano, cada equipo tiene dos formaciones de once jugadores, uno de defensa y el otro de ataque. El juego es como una partida de ajedrez. El objetivo del equipo de ataque es llegar al otro extremo del campo para anotar un touchdown, mientras que el defensor lo tiene que evitar», explicaba Balanyà. El domingo, todo está preparado para vivir una gran final al más puro estilo americano. «Cada partido intentamos que sea una fiesta. Tenemos DJ y también un equipo de cheerleaders». Con este ambiente yanqui el Riudoms Rebels buscará su segundo título.