El CV Sant Pere i Sant Pau se jugará el ascenso contra el Sedaví, el Manacor y el Molina

El CV Sant Pere i Sant Pau Femení ya conoce a sus rivales en su camino al ascenso a primera nacional. Las de Eduardo Sánchez jugarán contra el anfitrión, el CV Manacor, el CV Sedaví de Valencia y el Molina Vóley murciano entre el 23 y 24 de mayo.

El conjunto cooperativista tendrá que quedar entre los dos primeros de la fase de grupos para clasificarse a las semifinales en que se disputarán el mismo sábado 24 de mayo. Los dos equipos ganadores de estas eliminatorias obtendrán el premio final del ascenso de categoría.

Las tarraconenses no lo tendrán fácil, porque están agrupadas en un grupo complicado. El CV Manacor, anfitrión, fue el líder de la fase regular de la liga balear, de la misma manera que el Molina Vóley que, además, acabó ganando la fase final de Murcia. Las rojillas tienen unas semanas para prepararse para el ascenso con la ilusión y ambición con el que consiguieron ganarse el billete con la victoria contra el CV Barberà.