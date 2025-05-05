El CB Salou se despide del ‘play-off’ con un duro castigo en Melilla

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Hasta aquí ha llegado el sueño. La OCA Global CB Salou. El conjunto de Jesús Muñiz cayó contra el CB Melilla por 113-88 y da por finalizada la temporada. Los salouenses tuvieron un inicio difícil que lo condenó todo. El conjunto local rompió el encuentro al primer periodo con un 36-17. Esta fue una losa de la cual el Salou no se pudo levantar durante todo el partido, a pesar de competir de tú a tú en el resto del duelo.

El conjunto salouense fue consciente pronto de la dificultad de la hazaña. En la primera acción de ataque, Godspower anotó el primer triple del partido para el Melilla. La reacción llegó pronto pero ni el tiro interior de Santana ni el intento de triple de Adrià Aragonès fueron acertados.

Quien no perdonó fue el Melilla que, con un gran mate de Krutous, ponía el 5-0 en el marcador y una amenaza sobre la mesa: sin acierto, el Salou sufriría de lo lindo contra el local más anotador de la categoría. Dicho y hecho, el parcial se amplió hasta el 9-0 y obligó a Jesús Muñiz a actuar pidiendo un tiempo muerto.

La reacción llegó. CJ Barksdale anotó los primeros puntos y un triple de Emilio Martínez acortó la diferencia a cuatro puntos. Con todo, quedó en un espejismo. El Melilla se reactivó desde la línea de tres para doblarse la diferencia. El castigo sólo empezó.

El Salou no podía igualar el ritmo de un conjunto local que estaba especialmente acertado con el tiro exterior. En cuestión de minutos, los locales rompieron el partido. La distancia se convirtió en 17 puntos, un abismo imposible. Pablo Aso, con un triple final, cerró el primer periodo con un 36-17

La diferencia ya era considerable, pero el Salou arrancó el segundo periodo preparado para competir y arañar puntos. Juanpe Jiménez y Pablo Aso propulsaron el equipo con dos triples consecutivos, pero el Melilla aceptó el reto e igualó el ritmo anotador. En el momento de necesidad, CJ Barksdale apareció sobre la pintura para evitar que el Melilla se volviera a escapar en el electrónico, sin embargo, no pudieron evitar ir al descanso con 23 puntos por debajo.

El duelo ya estaba imposible, los salouenses tenían que ganar el partido por 8 puntos de diferencia si querían avanzar la eliminatoria. Con todo, Jesús Muñiz tenía claro que si el Melilla tenía que pasar, no sería tan cómodo. A la reanudación, los salouenses cogieron fuerzas de la nada para empezar a arañar puntos. Del 71-39, el partido fue al 87-66 al final del tercer periodo.

En el último cuarto, la tendencia fue la misma. El CB Salou hizo un último empuje, pero siempre que se acercaban a los 20 puntos de distancia, el Melilla se reactivaba para volver a dejar en los de Jesús Muñiz atrás. El conjunto salouense acabó los últimos minutos con el sueño del play-off desmenuzado, pero se despidieron cayéndose contra uno de los favoritos al ascenso.

Los de Jesús Muñiz cierran la temporada repitiendo a octavos de final del play-off de ascenso a la Primera FEB, a pesar de la plaga de lesiones que ha sufrido el equipo salouense durante todo el curso.