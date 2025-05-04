Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El propietario del FC Andorra y exjugador del Barça, Gerard Piqué, ha tenido un encontronazo en la red social 'X' con aficionados grana. Después de la derrota del Nàstic contra la Andorra, Piqué ha compartido un tuit donde deseaba una buena vuelta en casa a los seguidores del Nàstic. Eso sí, con un toque de ironía propio de Piqué, y es que ha adjuntado una captura de pantalla con comentarios de jugadores grana sobre el FC Andorra hechos antes del partido.

Estos comentarios, mayoritariamente despectivos, respondían a la negativa del club de Piqué de dar más entradas para la afición visitante, que sólo recibió unas 200.

Críticas por falta de entradas

Durante los últimos días, el FC Andorra ha estado muy criticado en Tarragona porque decidió negar la venta de entradas a los aficionados grana que se desplazaran hasta Andorra la Vieja. De hecho, más allá de las 200 entradas facilitadas para los visitantes, sólo podían comprar entradas residentes al país.