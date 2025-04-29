Vuelve a Reus el torneo de fútbol sala formativo más grande de Europa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus acogerá del 13 y 15 de junio de 2025 el ASB Futsal Costa Daurada, el torneo de fútbol sala formativo más grande de Europa que traerá al territorio en 144 equipos de fútbol sala de 49 clubs diferentes, nacionales (Cataluña, Madrid y Aragón) e internacionales (Francia, Inglaterra, Finlandia, Irlanda y Andorra). En total más de 2.400 deportistas de todas las categorías formativas, desde prebenjamines hasta juveniles.

El Pabellón Olímpico Municipal, los poliligeros Alberich i Cases, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga, Joan Rebull, además del Pabellón del Colegio Pare Manyanet y el Pabellón Salle de Reus, son las instalaciones deportivas reusenses que acogerán la competición. Las competiciones también se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas de Tarragona, Salou, Cambrils, Riudoms, El Morell La Canonja y Altafulla.

El objetivo del torneo es ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de disfrutar del fútbol sala en equipo, todo conviviendo en un entorno privilegiado y compartiendo la experiencia con deportistas de otros clubs. Al mismo tiempo, con esta sexta edición se consolida el prestigio de este torneo de referencia, manteniendo la calidad y abriendo nuevas fronteras para seguir conectando con clubs de todo el mundo.

El Pabellón Olímpico Municipal ha acogido este lunes la presentación del torneo de que ha contado con la presencia d'Enrique Martín Domínguez, concejal de Salud y Deportes; Juan Carlos Sánchez Colchón «Juanqui», jugador del Servigroup Peñíscola Fútbol Sala y padrino de la competición y Josep Masip, Director de ASB, empresa organizadora del Torneo ASB Futsal Costa Daurada Cup.

En su intervención, el concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ha manifestado que el acontecimiento «sitúa una vez más la Costa Daurada como un auténtico polo de atracción para el deporte de base y demuestra, una vez más, el atractivo, la calidad y la capacidad de las instalaciones deportivas reusenses para acoger acontecimientos deportivos de primer nivel».