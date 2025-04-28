El CV Sant Pere i Sant Pau femenino da un paso más de cara al ascenso a Primera Nacional

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau luchará por el ascenso a Primera Nacional, la tercera categoría del voleibol femenino estatal. El equipo femenino pudo celebrar con el pabellón de Sant Pere i Sant Pau lleno la clasificación para la siguiente fase.

Las chicas de Eduardo Sánchez alcanzaron el billete después de ganar el CV Barberà a las semifinales con un contundente 3-0. Las rojillas mostraron su potencial en el bloqueo y anotación y no dejaron ninguna opción a sus rivales para cerrar el duelo por 13-25, 14-25 y 16-25.

Por la tarde, el voleibol continuó en el barrio con la gran final que decidía el campeón de la categoría. Las rojillas acabaron cayendo con honor contra el Volei Sant Just por un ajustado 2-3. Ahora, las rojillas disfrutarán de casi un mes para prepararse para las finales nacionales que están programadas para finales de mayo. El club ya ha presentado su candidatura a acoger esta fase final en el pabellón.